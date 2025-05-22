Два человека погибли в лобовом ДТП с авто Mazda и велосипедистом под Браславом. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно предварительным данным, 21 мая, в среду, примерно в 23.15 в агрогородке Видзы Ловчинские Браславского района 28-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Mazda, выехал на полосу встречного движения, где врезался в 63-летнего велосипедиста.
В Браславском районе водитель автомобиля врезался в велосипедиста, два человека погибли. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
В ведомстве отметили, что после дорожно-транспортного происшествия автомобиль съехал на обочину и перевернулся. Сообщается, что велосипедист и 24-летний пассажир, находившийся в машине, погибли. Водитель авто был доставлен в больницу.