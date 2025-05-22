В российском регионе пресекли деятельности сети нелегальных тюремных казино

В спецоперации участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, подразделения по противодействию организованной преступности УУР МВД по Якутии, а также региональные управления ФСБ и ФСИН. По данным ведомства, сеть подпольных казино создали двое ранее судимых местных жителей. Игорные точки действовали на территории исправительных колоний, в Якутске и других районах региона. Задержаны 18 фигурантов, включая двух предполагаемых лидеров группировки.