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В российском регионе пресекли деятельности сети нелегальных тюремных казино

В Республике Саха (Якутия) правоохранительные органы ликвидировали преступное сообщество, занимавшееся нелегальным игорным бизнесом и вымогательством.

В Республике Саха (Якутия) правоохранительные органы ликвидировали преступное сообщество, занимавшееся нелегальным игорным бизнесом и вымогательством. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В спецоперации участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, подразделения по противодействию организованной преступности УУР МВД по Якутии, а также региональные управления ФСБ и ФСИН. По данным ведомства, сеть подпольных казино создали двое ранее судимых местных жителей. Игорные точки действовали на территории исправительных колоний, в Якутске и других районах региона. Задержаны 18 фигурантов, включая двух предполагаемых лидеров группировки.

Как отметила Волк, преступная структура отличалась жёсткой иерархией и продуманной системой конспирации. Злоумышленники принуждали жертв к выплате долгов, применяя физическую силу.

Возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве (ст. 163 УК РФ), незаконной организации азартных игр (ст. 171.2 УК РФ) и создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех причастных лиц и деталей их противоправной деятельности.

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