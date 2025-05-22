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Девушка, на которую напал мигрант, спаслась звонком по мобильнику

Следователи столичного ГСУ СКР возбудили уголовное дело в отношении уроженца Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании.

Следователи столичного ГСУ СКР возбудили уголовное дело в отношении уроженца Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании.

Как стало известно «МК», в понедельник вечером в подъезде дома на Широкой улице мигрант набросился на молодую особу, сжал ее плечо и схватил за грудь. В ходе борьбы девушка сумела сделать звонок по мобильному телефону своему приятелю, и преступник сбежал, но вскоре был задержан. По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). В ближайшее время нападавшему изберут меру пресечения.