Девушка, на которую напал мигрант, спаслась звонком по мобильнику

Как стало известно «МК», в понедельник вечером в подъезде дома на Широкой улице мигрант набросился на молодую особу, сжал ее плечо и схватил за грудь. В ходе борьбы девушка сумела сделать звонок по мобильному телефону своему приятелю, и преступник сбежал, но вскоре был задержан. По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). В ближайшее время нападавшему изберут меру пресечения.