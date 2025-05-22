Авиарейс был перенаправлен из-за написанного на зеркале в туалете сообщения

«Позже я узнал от менеджера службы безопасности аэропорта, что кто-то написал на зеркале в туалете, что в самолете находится бомба», — рассказал пассажир United Кохей Мэсси. Другая пассажирка Кристи Райт сказала, что они узнали об угрозе только после эвакуации: «Хорошо, что мы не знали об этом в самолете. Это было бы действительно плохо».