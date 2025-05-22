Авиарейс был перенаправлен из-за написанного на зеркале в туалете сообщения

Авиарейсы между Гавайскими островами и Калифорнией были перенаправлены из-за угрозы взрыва и сообщения на зеркале в уборной.
Рейс United Airlines в Лос-Анджелес был вынужден вернуться из-за того, что на зеркале в туалете была обнаружена надпись, «вызывающая беспокойство», арейс на Гавайи также был задержан.
Два самолета, летевших между Гонолулу и Южной Калифорнией, были перенаправлены из соображений безопасности: один — из-за угрозы взрыва бомбы, другой — из-за «соображений безопасности», после обнаружения надписи на зеркале в туалете.
Рейс 1169 авиакомпании United Airlines вылетел из международного аэропорта имени Даниэля К. Иноуйе в 9:40 вечера во вторник и направился в международный аэропорт Лос-Анджелеса. По данным FlightAware, самолет изменил курс к востоку от Гавайев и направился обратно в Гонолулу.
В письменном заявлении компания «ЮнайтедЭйрлайнз» не вдавалась в подробности и заявила, что все 339 пассажиров и 10 членов экипажа вернулись в Гонолулу и были перебронированы на более поздние рейсы.
«Рейс 1169 авиакомпании “Юнайтед”, выполнявший рейс Гонолулу — Лос-Анджелес, благополучно вернулся в Гонолулу после того, как на зеркале в туалете была обнаружена надпись о “Потенциальной угрозебезопасности”, — сказал представитель “Юнайтед”. “Самолет встретили сотрудники правоохранительных органов, и была проведена проверка”.
Один из пассажиров рейса United Airlines рассказал Hawaii News Now, что всем находившимся на борту пришлось ждать около четырех часов на взлетно-посадочной полосе, пока взрывотехники и собаки проверяли каждого пассажира и его багаж, когда они выходили из самолета.
«Позже я узнал от менеджера службы безопасности аэропорта, что кто-то написал на зеркале в туалете, что в самолете находится бомба», — рассказал пассажир United Кохей Мэсси. Другая пассажирка Кристи Райт сказала, что они узнали об угрозе только после эвакуации: «Хорошо, что мы не знали об этом в самолете. Это было бы действительно плохо».
Рейс 15 авиакомпании Hawaiian Airlines должен был вылететь из Сан-Диего примерно в 8:30 утра во вторник, но вылет был отложен из-за угрозы взрыва бомбы на борту. Полиция Гавани опубликовала заявление, в котором говорится, что в связи с угрозой был арестован 35-летний военнослужащий Джон Стеа.
По данным FlightAware, все 293 человека, находившиеся на борту, были благополучно выведены из самолета, и рейс приземлился в Гонолулу с пятичасовой задержкой.