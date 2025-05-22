«Ужасные убийства»: Трамп выразил соболезнования близким израильских дипломатов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осудил нападение на сотрудников израильского Посольства в столице страны. Об этом он написал на аккаунте в личной соцсети Truth Social.
«Эти ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть сейчас же прекращены!», — заявил Дональд Трамп.
Также хозяин Белого дома высказал слова поддержки родственникам убитых сотрудников израильской дипмиссии. Дональд Трамп добавил, что в Соединенных Штатах не могут продвигаться радикальные взгляды.
О нападении на посещавших музей дипломатов стало известно в ночь на четверг, 22 мая. На данный момент уже арестован подозреваемый — по имеющейся информации, он призывал к освобождению Палестины.