Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ужасные убийства»: Трамп выразил соболезнования близким израильских дипломатов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осудил нападение на сотрудников израильского Посольства в столице страны.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осудил нападение на сотрудников израильского Посольства в столице страны. Об этом он написал на аккаунте в личной соцсети Truth Social.

«Эти ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть сейчас же прекращены!», — заявил Дональд Трамп.

Также хозяин Белого дома высказал слова поддержки родственникам убитых сотрудников израильской дипмиссии. Дональд Трамп добавил, что в Соединенных Штатах не могут продвигаться радикальные взгляды.

О нападении на посещавших музей дипломатов стало известно в ночь на четверг, 22 мая. На данный момент уже арестован подозреваемый — по имеющейся информации, он призывал к освобождению Палестины.