Загадочный черный чемодан. Куда дел миллионы сообщник внучки Тарховых?

Один из бывших сотрудников силовых структур, комментируя ситуацию, предположил, что сообщник мог вывезти наличные за границу. По действующим правилам, суммы до 10 тысяч долларов можно провозить без декларирования. Суммы до 100 тысяч — при заполнении декларации, что занимает немного времени. А вот для вывоза более крупных сумм необходимо документальное подтверждение происхождения средств.