Загадочный черный чемодан. Куда дел миллионы сообщник внучки Тарховых?

Следователи из Самары установили личности предполагаемых соучастников Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих бабушки и дедушки. Ими оказались 25-летний Дмитрий Метревели и его 56-летняя тётя Светлана Метревели. По предварительной версии, Дмитрий принимал непосредственное участие в расчленении тел Виктора и Натальи Тарховых, а Светлана, находясь за пределами России, координировала действия подельников.
После совершения преступления Дмитрий покинул Россию. Камеры зафиксировали его с паспортом и чёрной сумкой, предположительно — в аэропорту Курумоч.
Черная сумка с миллионами?
Следствие пока не установило, куда исчезли деньги, полученные Екатериной Тарховой после продажи автомобиля, принадлежавшего её бабушке. Кроме того, девушка завладела дивидендами на сумму около одного миллиона рублей.
Один из бывших сотрудников силовых структур, комментируя ситуацию, предположил, что сообщник мог вывезти наличные за границу. По действующим правилам, суммы до 10 тысяч долларов можно провозить без декларирования. Суммы до 100 тысяч — при заполнении декларации, что занимает немного времени. А вот для вывоза более крупных сумм необходимо документальное подтверждение происхождения средств.
Дело семейное.
Светлана Метревели родилась в Самаре, однако в последние годы проживает за границей. Сообщается, что в момент убийства она также находилась за пределами страны. Дмитрий же в это время был в Самаре и, по данным следствия, участвовал в сокрытии улик.
«Племянник Светланы и внучка потерпевших, действуя согласованно, с целью завладения имуществом отравили супругов, заморозили тела с помощью жидкого азота, после чего расчленили и выбросили фрагменты в мусорные контейнеры на территории города», — сообщили в СК по Самарской области.
В настоящее время Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск. Известно, что они находятся в Грузии. В 2010-х годах Светлана вела бизнес в Самаре, а около 2015 года уехала из страны. Дмитрий родился в Тбилиси. По данным источников, отчества у него нет.