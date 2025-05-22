В Новосибирске выбежавший на дорогу лось стал причиной ДТП

Ранее большой резонанс вызвала история с травмированием и последующей смертью лосенка 18 мая в Подмосковье в муниципальном округе Истра в районе «Княжье Озеро». На дорогу выбежал детеныш лося и попал под легковую машину. Лося доставили в ветеринарную клинику для лошадей с открытым переломом обеих тазовых конечностей. Однако 20 мая лосенок не выдержал наркоза и скончался во время операции.