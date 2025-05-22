В Новосибирске выбежавший на дорогу лось стал причиной ДТП

НОВОСИБИРСК, 22 мая — РИА Новости. Выбежавший на проезжую часть на улице Выборной в Новосибирске лось стал причиной дорожного происшествия с участием легкового автомобиля, животное получило травмы задних конечностей.
«ДТП оформлено сотрудниками госавтоинспекции. Все материалы переданы в компетентные органы, специализирующиеся на защите животного мира», — сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
В мессенджерах в четверг утром появилось видео с последствиями ДТП с участием лося. Животное внезапно выбежало на дорогу, где его сбила проезжающая легковая Skoda. Лось получил перелом задних ног и не может передвигаться.
Ранее большой резонанс вызвала история с травмированием и последующей смертью лосенка 18 мая в Подмосковье в муниципальном округе Истра в районе «Княжье Озеро». На дорогу выбежал детеныш лося и попал под легковую машину. Лося доставили в ветеринарную клинику для лошадей с открытым переломом обеих тазовых конечностей. Однако 20 мая лосенок не выдержал наркоза и скончался во время операции.