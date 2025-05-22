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Нетаньяху дал поручение после убийства двух израильских дипломатов в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на убийство двух израильских дипломатов в США, поручив соответствующим службам принять меры для борьбы с проявлениями клеветы и ненависти против Израиля. Об этом сообщают израильские telegram-каналы.

Нетаньяху высказался после убийства сотрудников израильского посольства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на убийство двух израильских дипломатов в США, поручив соответствующим службам принять меры для борьбы с проявлениями клеветы и ненависти против Израиля. Об этом сообщают израильские telegram-каналы.

«Кровная клевета против Израиля проливает кровь, с ней нужно бороться и искоренять ее», — заявил Нетаньяху, подчеркивая, что подобные обвинения и дезинформация приводят к реальным трагедиям. Его слова передает telegram-канал «Аль-Джазира».

Ранее в здании Столичного еврейского музея в Вашингтоне произошел инцидент со стрельбой. Среди погибших — сотрудники израильского посольства в США. Мотивы преступления пока не разглашаются. На месте происшествия ведут работу представители полиции и ФБР. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон охарактеризовал случившееся как «подлый акт антисемитского терроризма».