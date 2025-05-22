Нетаньяху дал поручение после убийства двух израильских дипломатов в США

Ранее в здании Столичного еврейского музея в Вашингтоне произошел инцидент со стрельбой. Среди погибших — сотрудники израильского посольства в США. Мотивы преступления пока не разглашаются. На месте происшествия ведут работу представители полиции и ФБР. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон охарактеризовал случившееся как «подлый акт антисемитского терроризма».