Выпускные в школах Башкирии пройдут 27 и 28 июня

Министр образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин озвучил даты завершения учебного года. Торжественные линейки, посвященные последнему звонку, состоятся 24 мая, тогда как вручение аттестатов запланировано на 27 июня для выпускников 9-х классов и на 28 июня для одиннадцатиклассников.
В текущем году государственную итоговую аттестацию пройдут 16 844 выпускника средней школы (ЕГЭ) и 51 812 старшеклассников (ОГЭ). Основной период экзаменов продлится с 23 мая по 4 июля для ЕГЭ и с 21 мая по 2 июля для ОГЭ. Наибольшей популярностью среди предметов по выбору у выпускников пользуются: профильная математика, обществознание и информатика (ЕГЭ), а также информатика, география и обществознание (ОГЭ).
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