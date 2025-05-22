Выпускные в школах Башкирии пройдут 27 и 28 июня

В текущем году государственную итоговую аттестацию пройдут 16 844 выпускника средней школы (ЕГЭ) и 51 812 старшеклассников (ОГЭ). Основной период экзаменов продлится с 23 мая по 4 июля для ЕГЭ и с 21 мая по 2 июля для ОГЭ. Наибольшей популярностью среди предметов по выбору у выпускников пользуются: профильная математика, обществознание и информатика (ЕГЭ), а также информатика, география и обществознание (ОГЭ).