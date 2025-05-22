Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускные в школах Башкирии пройдут 27 и 28 июня

В Башкирии названы даты последних звонков и выпускных.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин озвучил даты завершения учебного года. Торжественные линейки, посвященные последнему звонку, состоятся 24 мая, тогда как вручение аттестатов запланировано на 27 июня для выпускников 9-х классов и на 28 июня для одиннадцатиклассников.

В текущем году государственную итоговую аттестацию пройдут 16 844 выпускника средней школы (ЕГЭ) и 51 812 старшеклассников (ОГЭ). Основной период экзаменов продлится с 23 мая по 4 июля для ЕГЭ и с 21 мая по 2 июля для ОГЭ. Наибольшей популярностью среди предметов по выбору у выпускников пользуются: профильная математика, обществознание и информатика (ЕГЭ), а также информатика, география и обществознание (ОГЭ).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.