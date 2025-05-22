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В Башкирии работник элеватора упал с высоты 15 этажа

В Мелеузовском районе в силосном корпусе Зирганского элеватора произошёл несчастный случай.

Источник: ГТИ РБ

20 мая 31-летний монтажник разбирал стяжку пола надсилосного этажа на высоте 36 метров. Мужчина упал и разбился насмерть.

К расследованию несчастного случая на производстве приступили трудинспекторы. Они установят причины ЧП, сообщили в ГТИ РБ.