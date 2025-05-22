В Башкирии работник элеватора упал с высоты 15 этажа

20 мая 31-летний монтажник разбирал стяжку пола надсилосного этажа на высоте 36 метров. Мужчина упал и разбился насмерть.
К расследованию несчастного случая на производстве приступили трудинспекторы. Они установят причины ЧП, сообщили в ГТИ РБ.
В Мелеузовском районе в силосном корпусе Зирганского элеватора произошёл несчастный случай.
20 мая 31-летний монтажник разбирал стяжку пола надсилосного этажа на высоте 36 метров. Мужчина упал и разбился насмерть.
К расследованию несчастного случая на производстве приступили трудинспекторы. Они установят причины ЧП, сообщили в ГТИ РБ.