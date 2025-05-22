В казанском аэропорту задержан еще один организатор финпирамиды «Френдекс»

Уточняется, что в его отсутствие судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, с мая 2020 по август 2021 года организованная группа похищала деньги жителей Татарстана, Марий Эл, Коми, Бурятии, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края. В эту группу входил задержанный.