В казанском аэропорту задержан еще один организатор финпирамиды «Френдекс»

В казанском аэропорту задержан еще один организатор финансовой пирамиды «Френдекс». Он продолжительное время находился в международном розыске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уточняется, что в его отсутствие судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, с мая 2020 по август 2021 года организованная группа похищала деньги жителей Татарстана, Марий Эл, Коми, Бурятии, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края. В эту группу входил задержанный.
Мошенники заманивали вкладчиков высокими доходами от платформы «Френдекс». Они действовали по схеме финансовой пирамиды, где выплаты шли за счет средств новых участников. Ущерб составил более 200 миллионов рублей, пострадали свыше 300 человек.
Напомним, ранее в Турции задержали «звезд» татарстанской финансовой пирамиды FrendeX. Речь идет о бывшей казанской телеведущей Эльвире Мадиярове и ее отце Табризе Ахтямове.