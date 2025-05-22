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Четыре автомобиля, из них две «теслы», 4 компании, шикарная недвижимость: Чем прославился задержанный в Молдове за коррупцию глава Центрального таможенного бюро, кум Спыну Юрий Горе

Правоохранительные органы обнародовали причины задержания.

Источник: Комсомольская правда

Задержанный кум Спыну, Юрий Горя, глава Центрального таможенного бюро, получил известность после того, как опубликовал свою декларацию о доходах:

— 4 автомобиля, из них — 2 Теслы 2022 года,

— 3 земельных надела,

— квартира на 293 квадрата за 500 тысяч евро,

— недвижимость на 205 квадратов,

— четыре компании (одна с регистрацией в Бухаресте, другая — брокерская контора на таможне).

Все нажито честным трудом на благо Молдовы.

Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НЦБК) задержали 21 мая главу Центрального таможенного бюро Юрия Горе за пассивную коррупцию в отягчающих обстоятельствах.

Что известно на данный момент о взяточничестве предполагаемого кума экс-вице премьера Спыну:

— более 40 тысяч долларов было получено им несколькими траншами;

— деньги предназначались для облегчения пересечения товаров через таможню, в том числе для импорта в Приднестровье;

— взятка была направлена на то, чтобы замять ряд нарушений закона.

После обысков следователи собрали документы, соответствующие предметы и деньги в иностранной валюте, происхождение которых должно быть установлено.