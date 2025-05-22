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В Москве при пожаре в многоэтажном доме пострадали семь человек

В одной из квартир загорелись мебель и вещи.

Источник: Аргументы и факты

Семь человек, среди которых двое детей, пострадали в Москве в результате пожара в квартире в многоэтажном доме. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие случилось в доме на Широкой улице, в одной из квартир на седьмом этаже. Загорелись мебель и вещи, всего огонь охватил 40 квадратных метров, рассказали в ведомстве.

К настоящему времени пожар потушили, в этом участвовали 41 сотрудник МЧС и 11 единиц техники, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае возникло возгорание на территории детского лагеря в районе села Маккавеево. Информации о пострадавших не было.