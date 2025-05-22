В Москве при пожаре в многоэтажном доме пострадали семь человек

Семь человек, среди которых двое детей, пострадали в Москве в результате пожара в квартире в многоэтажном доме. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по городу.
Происшествие случилось в доме на Широкой улице, в одной из квартир на седьмом этаже. Загорелись мебель и вещи, всего огонь охватил 40 квадратных метров, рассказали в ведомстве.
К настоящему времени пожар потушили, в этом участвовали 41 сотрудник МЧС и 11 единиц техники, отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае возникло возгорание на территории детского лагеря в районе села Маккавеево. Информации о пострадавших не было.