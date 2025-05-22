Беглый блогер продал московскую квартиру после возбуждения уголовного дела

Беглый блогер Гусейн Гасанов избавился от московской квартиры за 100 млн рублей сразу после возбуждения уголовного дела.
Как сообщает Telegram-канал Mash, трёхкомнатные апартаменты в московском элитном жилом комплексе с авторским интерьером и панорамными видами с 44-го этажа ранее сдавались в аренду за 750 тысяч рублей в месяц.
По данным издания, блогер использовал квартиру как локацию для съёмок, однако недавно переоформил права собственности через доверенных лиц. Сделал он это для того, чтобы недвижимость не попала под арест и конфискацию.
Гасанову инкриминируют легализацию преступных доходов в особо крупном размере. С 2024 года он находится в международном розыске, скрываясь за рубежом. Суд уже санкционировал его заочный арест, а максимальное наказание по статье предусматривает до 7 лет заключения.
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