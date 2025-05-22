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Беглый блогер продал московскую квартиру после возбуждения уголовного дела

Беглый блогер Гусейн Гасанов избавился от московской квартиры за 100 млн рублей сразу после возбуждения уголовного дела.

Беглый блогер Гусейн Гасанов избавился от московской квартиры за 100 млн рублей сразу после возбуждения уголовного дела.

Как сообщает Telegram-канал Mash, трёхкомнатные апартаменты в московском элитном жилом комплексе с авторским интерьером и панорамными видами с 44-го этажа ранее сдавались в аренду за 750 тысяч рублей в месяц.

По данным издания, блогер использовал квартиру как локацию для съёмок, однако недавно переоформил права собственности через доверенных лиц. Сделал он это для того, чтобы недвижимость не попала под арест и конфискацию.

Гасанову инкриминируют легализацию преступных доходов в особо крупном размере. С 2024 года он находится в международном розыске, скрываясь за рубежом. Суд уже санкционировал его заочный арест, а максимальное наказание по статье предусматривает до 7 лет заключения.

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