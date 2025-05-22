На родине нацизма арестованы подростки по подозрению в нападениях на мигрантов

В заявлении прокуратуры говорится, что власти также ведут расследование в отношении трех других лиц в возрасте от 18 до 21 года, которые уже находятся под стражей в связи с этим делом. Аресты были произведены в трех землях и сопровождались обысками в 13 домах в пяти регионах.