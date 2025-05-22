На родине нацизма арестованы подростки по подозрению в нападениях на мигрантов

Немецкая полиция арестовала подростков-неонацистов по подозрению в нападениях на мигрантов. Власти ФРГ заявляют, что ультраправая группировка «Последняя волна обороны» хочет добиться краха демократической системы Германии.
Немецкая полиция провела ранним утром рейды против предполагаемой ультраправой «террористической» ячейки по подозрению в нападениях на лиц, ищущих убежища, и политических противников, арестовав пятерых подозреваемых подростков, сообщили федеральные прокуроры.
Как пишет The Guardian, операция, проведенная в среду против неонацистской группировки, называющей себя «Последняя волна обороны», стала последней громкой акцией против групп, которые, по мнению Германии, стремятся дестабилизировать демократический порядок в стране.
Четверо из арестованных, которых в соответствии с немецкими правилами конфиденциальности зовут только Бенджамин Х., Бен-Максим Х., Ленни М. и Джейсон Р., подозреваются в членстве в «организации внутреннего террора». Пятый, Джером М., обвиняется в поддержке группировки.
Двое из подозреваемых обвиняются в покушении на убийство и поджоге при отягчающих обстоятельствах. Все пятеро являются гражданами Германии в возрасте от 14 до 18 лет, отмечает The Guardian.
В заявлении прокуратуры говорится, что власти также ведут расследование в отношении трех других лиц в возрасте от 18 до 21 года, которые уже находятся под стражей в связи с этим делом. Аресты были произведены в трех землях и сопровождались обысками в 13 домах в пяти регионах.
Власти полагают, что деятельность группировки «Последняя волна защиты» началась самое позднее в апреле 2024 года. Министр юстиции Стефани Хубиг заявила, что «особенно шокирует тот факт, что все арестованные сегодня, как утверждается, были несовершеннолетними, когда была основана террористическая группа».
«Это тревожный сигнал, и он показывает, что правый экстремистский терроризм не знает возраста», — говорится в ее заявлении.
Прокуратура заявила, что члены группировки «считают себя последней линией обороны немецкой нации». Их цель состоит в том, чтобы «привести к краху демократической системы в Федеративной Республике Германия посредством актов насилия, в первую очередь против мигрантов и политических оппонентов».
По словам прокуратуры, двое подозреваемых предположительно подожгли культурный центр в восточногерманском городе Альтдоберн в октябре, добавив, что нескольким людям, проживавшим в то время в этом доме, повезло спастись.
Считается, что Бен-Максим Х. написал речь, которую Ленни М. записал на видео перед поджогом, призывая других членов группы совершать аналогичные действия. Общественный вещатель ARD сообщил, что связанные с этой группой онлайн-чаты, в которых участвовало около 200 человек, прославляли нацистский режим и пропагандировали крупномасштабные политически мотивированные нападения.
По словам прокуроров, в январе еще двое подозреваемых предположительно разбили окно в доме для просителей убежища в Шмельне, Восточная Германия, и безуспешно пытались устроить пожар, запустив фейерверк внутри.
Считается, что они нанесли на стену инициалы группы, свастики и лозунги, такие как «Иностранцы вон», «Германия для немцев» и «Нацистская территория», одновременно демонстрируя гитлеровское приветствие поднятыми вверх руками.
В том же месяце трое подозреваемых, как утверждается, планировали поджог приюта для просителей убежища в восточногерманском городе Зенфтенберг и приобрели взрывчатые вещества в Чешской Республике. Но предполагаемый заговор был сорван из-за более ранних арестов двух его участников, которые, как сообщается, использовали информацию, полученную от телевизионного репортера под прикрытием.
Новостной журнал Der Spiegel сообщил, что в прошлом году Defence Wave активно набирала новых участников, используя соцсети и мессенджеры, установив минимальный возраст в 15 лет. Следователи обнаружили более 70 чат-групп по всей стране, в которых, по их словам, были ссылки на группу.
Der Spiegel цитирует экспертов, которые говорят, что всплеск интереса молодежи к агрессивным неонацистским группировкам напоминает пресловутые «годы бейсбольных бит» после воссоединения страны в 1990 году, когда Германию потрясла волна расистских, гомофобных и антилевацких нападений.
На прошлой неделе власти объявили вне закона культовую ультраправую группировку под названием «Королевство Германия» как представляющую угрозу демократическому порядку в стране и арестовали четырех ее предполагаемых организаторов, включая главаря Петера Фитцека, самопровозглашенного Петра I, напоминает The Guardian.
Федеральное управление уголовной полиции сообщило в ежегодном отчете, опубликованном во вторник, что число насильственных преступлений с праворадикальными мотивами в Германии в прошлом году выросло более чем на 17% и составило 1488. Это было частью общего увеличения на 15% числа насильственных преступлений по политическим мотивам до 4107.