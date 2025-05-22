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Глава Беловского района Волобуев пострадал при атаке дрона ВСУ на его автомобиль

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, он получил травму бедра и руки. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, он получил травму бедра и руки. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Уточняется, что чиновник успел покинуть автомобиль.

— Пока связаться с ним не могу, телефон отключен. Как только переговорю, обязательно сообщу, как он себя чувствует. В любом случае, желаю главе скорейшего выздоровления! Уверен, наши врачи поставят его на ноги! — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

23 марта на Николая Волобуева было совершено еще одно покушение: ВСУ также атаковали его автомобиль. Тогда в Следственном комитете возбудили уголовное дело о теракте. При этом на автомобиле чиновника развозили хлеб по региону.