Глава Беловского района Волобуев пострадал при атаке дрона ВСУ на его автомобиль

— Пока связаться с ним не могу, телефон отключен. Как только переговорю, обязательно сообщу, как он себя чувствует. В любом случае, желаю главе скорейшего выздоровления! Уверен, наши врачи поставят его на ноги! — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.