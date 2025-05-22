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В Тольятти с владельца заброшенного цветочного магазина взыскали 50 тыс. рублей

Собственник не завершил возведение объекта и не спешил законсервировать его.

Собственник не завершил возведение объекта и не спешил законсервировать его. Подробностями поделились представители областного ГУ ФССП.

Кирпичное здание было в неудовлетворительном состоянии. Также там часто собирались молодые люди. Из-за этого горадминистрация обратилась в суд и потребовала ограничить доступ к проблемной постройке. Ее поддержали.

Материалы передали приставам Автозаводского района. Правоохранители предупредили владельца заброшенного цветочного магазина об ответственности за неисполнение решения суда. Но тот в установленное время объект не огородил.

За это с него взыскали исполнительский сбор в 50 тыс. рублей и рассказали о потенциальном уголовном преследовании. Позже предприниматель обустроил забор около здания и перекрыл доступ к окнам и дверям, заключил договор с охраной.

Ранее писали, что житель 63-го региона хотел подкупить пристава. Сомнительным способом злоумышленник планировал снять арест со своего банковского счета.

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