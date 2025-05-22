Глава района в Курске пострадал при атаке дрона

Главу района доставили в больницу с травмой бедра и руки.
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев получил травмы бедра и руки в результате удара беспилотника по его автомобилю. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Это уже четвертый раз, когда Волобуев подвергается атаке ВСУ.
«Враг вновь атаковал дроном машину главы Беловского района Николая Волобуева. Слава Богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, сейчас Волобуев находится в больнице. По мнению Хинштейна, глава Беловского района достоин быть представленным к государственной награде по поручению президента — соответствующий список уже готовится.
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Врио губернатора также напомнил, что это уже четвертый случай нападения на главу района. Недавно Волобуев был контужен во время развоза хлеба местным жителям и только после прямого указания Хинштейна отправился в Курскую областную больницу.