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Глава Беловского района Курской области Волобуев пострадал при атаке БПЛА

По информации врио главы региона Хинштейна, дрон атаковал машину Волобуева.

Источник: Аргументы и факты

Главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву потребовалась помощь медиоков в результате атаки украинского дрона на его автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

«Враг вновь атаковал дроном машину главы Беловского района Николая Волобуева. Слава Богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице», — написал он.

Хинштейн напомнил, что Волобуев уже четыре раза попадал под атаки беспилотников ВСУ и получил контузию в результате одной из них.

Ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки украинских дронов в регионе пострадали два человека.