Глава Беловского района Курской области Волобуев пострадал при атаке БПЛА

Главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву потребовалась помощь медиоков в результате атаки украинского дрона на его автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.
«Враг вновь атаковал дроном машину главы Беловского района Николая Волобуева. Слава Богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице», — написал он.
Хинштейн напомнил, что Волобуев уже четыре раза попадал под атаки беспилотников ВСУ и получил контузию в результате одной из них.
Ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки украинских дронов в регионе пострадали два человека.