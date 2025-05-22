Бывший силовик открыл огонь по дачникам в российском регионе

По словам встревоженных жителей, их сосед, обычно милый и добрый пенсионер, после употребления спиртного превращается в агрессора. В этот раз мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил ружье и начал стрелять. Он укрылся в садовом домике, угрожая соседям.