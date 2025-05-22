Бывший силовик открыл огонь по дачникам в российском регионе

Под Новосибирском бывший силовик открыл огонь из ружья по дачникам в садовом товариществе «Ивушка» поселка Мочище. Об этом сообщает «Сибирский экспресс».
По словам встревоженных жителей, их сосед, обычно милый и добрый пенсионер, после употребления спиртного превращается в агрессора. В этот раз мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил ружье и начал стрелять. Он укрылся в садовом домике, угрожая соседям.
Сотрудники ГБР задержали стрелка. По данным полиции, пенсионер ранее работал в правоохранительных органах, а ружье не было зарегистрировано.
Мужчина задержан. МВД официально не сообщало об инциденте.
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