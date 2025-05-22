Бетонная плита рухнула на двух школьников в Подмосковье

Трагедия произошла 31 марта прошлого года рядом с заброшенной воинской частью. Дети, игравшие поблизости, попытались проникнуть на закрытую территорию, преодолев накренившуюся бетонную плиту. После того как девочка пролезла через нее, плита рухнула, что привело к ее смерти.