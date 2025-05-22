Бетонная плита рухнула на двух школьников в Подмосковье

В Подмосковье на строительной площадке бетонная плита обрушилась на двух школьников. Пострадавшими оказались подростки 11 и 12 лет. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил источник РЕН ТВ.
Один из мальчиков получил травмы ног, второй оказался полностью под плитой. Инцидент произошел на территории стройки, где находились дети.
Оба ребенка были экстренно госпитализированы: у одного диагностированы переломы костей таза и голени, у второго — травма живота, повреждение позвоночника и травматический шок, передает телеканал.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования смерти девочки, на которую упала бетонная плита в подмосковных Мытищах.
Трагедия произошла 31 марта прошлого года рядом с заброшенной воинской частью. Дети, игравшие поблизости, попытались проникнуть на закрытую территорию, преодолев накренившуюся бетонную плиту. После того как девочка пролезла через нее, плита рухнула, что привело к ее смерти.
3 апреля 2025 года в СМИ появилась информация, что СК предъявил обвинение по данному делу замглавы подмосковных Мытищ Ярославу Башлыкову. В его обязанности входили юридические вопросы, распоряжение землей, ее благоустройство, а также снос самовольных построек.