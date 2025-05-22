Глава Беловского района Курской области Волобуев пострадал при атаке дронов ВСУ

Украинский беспилотник атаковал автомобиль главы Беловского района Николая Волобуева. Он получил травмы бедра и руки и был доставлен в больницу, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, это уже четвертая атака на главу района.
«Слава богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице», — уточнил Хинштейн в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что украинские боевики продолжают обстреливать мирных жителей Белгородской области. В городе Шебекино в результате атаки дрона тяжелые травмы получил мужчина. Удар пришелся на движущийся автомобиль, из-за взрыва беспилотника пострадавший лишился правой руки. Бойцы территориальной самообороны оперативно доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу для оказания помощи.