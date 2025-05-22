Глава Беловского района Курской области Волобуев пострадал при атаке дронов ВСУ

Украинский беспилотник атаковал автомобиль главы Беловского района Николая Волобуева. Он получил травмы бедра и руки и был доставлен в больницу, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, это уже четвертая атака на главу района.