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Глава Беловского района Курской области Волобуев пострадал при атаке дронов ВСУ

Чиновник получил травмы бедра и руки в результате атаки дрона по автомобилю.

Источник: Комсомольская правда

Украинский беспилотник атаковал автомобиль главы Беловского района Николая Волобуева. Он получил травмы бедра и руки и был доставлен в больницу, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, это уже четвертая атака на главу района.

«Слава богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице», — уточнил Хинштейн в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что украинские боевики продолжают обстреливать мирных жителей Белгородской области. В городе Шебекино в результате атаки дрона тяжелые травмы получил мужчина. Удар пришелся на движущийся автомобиль, из-за взрыва беспилотника пострадавший лишился правой руки. Бойцы территориальной самообороны оперативно доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу для оказания помощи.