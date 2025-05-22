Мужчина погиб под колесами поезда в Новосибирске

По предварительной информации, пострадавший шёл слишком близко к железнодорожным путям перед приближающимся поездом. Когда машинист заметил человека, он подал звуковой сигнал, после чего попытался остановить поезд. Однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.