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Мужчина погиб под колесами поезда в Новосибирске

Он шёл слишком близко к путям.

В Новосибирске вблизи железнодорожной станции Западная Площадка погиб мужчина. Он попал под пассажирский поезд, пишет транспортная полиция.

По предварительной информации, пострадавший шёл слишком близко к железнодорожным путям перед приближающимся поездом. Когда машинист заметил человека, он подал звуковой сигнал, после чего попытался остановить поезд. Однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас сотрудники устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.