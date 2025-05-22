В российском городе заподозрили застройщика в мошенничестве на сумму в 200 млн руб

В Ростове-на-Дону задержан директор строительной компании по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного управления СК РФ по Ростовской области.
По данным следствия, в течение двух лет, с 2023 по 2024 год, предприниматель заключал с гражданами договоры подряда на строительство частных домов, но обязательства не выполнил, присвоив деньги дольщиков.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Следствие считает, что подозреваемый действовал умышленно, введя потерпевших в заблуждение и причинив им ущерб на крупную сумму. В настоящее время фигурант задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Правоохранители также проверяют возможную причастность других сотрудников компании к преступной схеме. Расследование продолжается, уточняются детали мошеннических действий и круг пострадавших.
На данный момент известно, что сумма ущерба превышает 200 миллионов рублей.
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