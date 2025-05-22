Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке украинского дрона

К счастью, он успел покинуть автомобиль до взрыва, но травмы избежать не удалось. Сейчас его госпитализировали, однако связаться пока невозможно — телефон отключён. Как только получу информацию о состоянии, сразу проинформирую, написал врио курского губернатора.