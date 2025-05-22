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Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке украинского дрона

Беспилотник вооруженных сил Украины совершил атаку на транспортное средство главы Беловского района Николая Волобуева, в результате чего чиновник получил ранения в область бедра и руки.

Беспилотник вооруженных сил Украины совершил атаку на транспортное средство главы Беловского района Николая Волобуева, в результате чего чиновник получил ранения в область бедра и руки.

О происшествии сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале. По словам Хинштейна, это уже четвёртый случай, когда Волобуев становится мишенью подобных атак.

К счастью, он успел покинуть автомобиль до взрыва, но травмы избежать не удалось. Сейчас его госпитализировали, однако связаться пока невозможно — телефон отключён. Как только получу информацию о состоянии, сразу проинформирую, написал врио курского губернатора.

Ранее, как отметил Хинштейн, Волобуев получил контузию во время доставки хлеба местным жителям. Тогда глава Беловского района Курской области согласился на госпитализацию в областную больницу лишь после личного распоряжения врио главы региона.

Хинштейн подчеркнул, что действия Волобуева заслуживают включения в список кандидатов на государственные награды в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина. Соответствующие документы уже готовятся к подаче.

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