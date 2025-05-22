Выяснились новые подробности масштабной драки в Красноярске между мигрантами из Китая и Узбекистана

Столкновение между иностранными гражданами, напомним, произошло в этот понедельник на улице Глинки. Некоторые его участники попали в больницу, некоторые — в полицейские участки.
ТГ-канал «112 Красноярск» опубликовал информацию о том, что поводом для драки стал конфликт между гражданами Китая и Узбекистана, работающими в китайской строительной компании «СиАрСиСи Рус» (China Railway Construction Corporation Limited).
Представители МВД сообщили, что минимум четверо участников столкновения вынуждены были обратиться за медицинской помощью. 25 человек было задержано. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Официальную причину конфликта силовики пока не называют, по предварительной версии, причиной ссоры стали бытовые разногласия. Строительная компания также воздерживается от комментариев и пока не подтвердила и не опровергла факт трудовых отношений с участниками драки.