Украина второй день массово атакует российские регионы дронами: что известно об атаках ВСУ

В частности, над Московской областью было уничтожено 35 БПЛА, над Орловской областью — 14, над Курской — 12, а над Белгородской — 11 аппаратов. В воздушном пространстве Тульской области сбито 10 беспилотников, в Калужской — девять, в Воронежской — семь. Кроме того, по три БПЛА были уничтожены над Липецкой и Смоленской областями. Один беспилотник был ликвидирован в Брянской области. Это уже второй день массированной атаки ВСУ на Россию. Подробнее — в материале URA.RU.