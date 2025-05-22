Подростки хотели поджечь здание Минобороны в Тверской области в преддверии 9 Мая

В Тверской области сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые по указанию украинского куратора собирались устроить поджог здания Министерства обороны в преддверии празднования Дня Победы. Об этом стало известно в четверг, 22 мая.
— В телефонах несовершеннолетних обнаружена переписка в мессенджере Telegram с куратором, присяга боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также видеоотчеты о проведении разведки объектов нападений и изготовлении средств террора, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанные являются гражданами России 2008 и 2011 годов рождения. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к совершению террористического акта и об участии в деятельности террористической организации.
В спецслужбе подчеркнули, что украинские разведывательные структуры все активнее прибегают к использованию мессенджеров Telegram и WhatsApp* в противоправных целях, передает РИА Новости.
Жителя Мурманска посадили на 13 лет в тюрьму по статье о госизмене. Гражданин 2000 года рождения сам связался с представителем Вооруженных сил Украины и захотел вступить в ряды украинской армии. До этого ФСБ уже выносила обвиняемому официальное предупреждение о недопустимости совершения действий, подпадающих под статью 275 УК РФ «Госизмена».
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