«Горько и обидно»: комнату матери и ребенка захламили в Московском зоопарке

19-летний житель Подмосковья разрисовал маркером стены и пол в вагоне поезда в Московском метрополитене. Он ехал в вагоне от станции «Октябрьская» до станции «Киевская» Кольцевой линии столичного метро. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о вандализме.