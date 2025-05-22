«Горько и обидно»: комнату матери и ребенка захламили в Московском зоопарке

Посетители Московского зоопарка захламили комнату матери и ребенка. Соответствующие кадры в среду, 21 мая, опубликовала генеральный директор учреждения Светлана Акулова в личном блоге.
На опубликованном видео можно увидеть неубранную комнату, по периметру которой разбросаны куски туалетной бумаги.
— Вот.. Благодарность посетителей.. Сделали комнату матери и ребенка.. Как же горько мне и обидно.. Нет слов, — написала Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
Ранее силовики задержали двух подозреваемых, разрисовавших вагон электропоезда в московском метро. В отношении них возбудили уголовные дела о вандализме. Полицейские продолжают разыскивать третьего подозреваемого.
19-летний житель Подмосковья разрисовал маркером стены и пол в вагоне поезда в Московском метрополитене. Он ехал в вагоне от станции «Октябрьская» до станции «Киевская» Кольцевой линии столичного метро. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о вандализме.