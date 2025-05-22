Два человека пострадали в ночной атаке дронов ВСУ на Тульскую область

— Один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице, — написал Миляев в своем Telegram-канале.