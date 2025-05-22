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Два человека пострадали в ночной атаке дронов ВСУ на Тульскую область

Два человека пострадали в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тульскую область. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Два человека пострадали в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тульскую область. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

— Один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице, — написал Миляев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшие получили травмы легкой степени, им оказана медицинская помощь.

В этот день Минобороны РФ сообщило, что ПВО сбила 105 дронов ВСУ ночью над Россией. При этом 35 беспилотников было уничтожено в Московском регионе, еще 14 дронов ликвидированы над территорией Орловской области.

22 мая беспилотник ВСУ также атаковал машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, он получил травму бедра и руки.