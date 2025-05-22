Предполагаемому «смотрящему» за Свердловской областью утвердили обвинение

Марсель Гасанов систематически осуществлял, организовывал, распределял и контролировал преступную кассу, координировал ее пополнение. В том числе она увеличивалась за счет денежных средств, полученных в результате осуществления преступной деятельности. Предполагаемый «смотрящий» вел пропаганду уголовно-воровских традиций на территории Свердловской области, контролировал их соблюдение и применял санкции к лицам, их нарушившим. Также он разрешал конфликтные и спорные ситуации в уголовно-преступной среде.