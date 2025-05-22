Предполагаемому «смотрящему» за Свердловской областью утвердили обвинение

Об этом сообщила старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.
По версии следствия, в сентябре 2024 года Марсель Гасанов был назначен «смотрящим» («положенцем») за Свердловской областью. Это сделали лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии и носящие титул «воров в законе».
Марсель Гасанов систематически осуществлял, организовывал, распределял и контролировал преступную кассу, координировал ее пополнение. В том числе она увеличивалась за счет денежных средств, полученных в результате осуществления преступной деятельности. Предполагаемый «смотрящий» вел пропаганду уголовно-воровских традиций на территории Свердловской области, контролировал их соблюдение и применял санкции к лицам, их нарушившим. Также он разрешал конфликтные и спорные ситуации в уголовно-преступной среде.
Ленинский районный суд Екатеринбурга в феврале 2025 года заключил Марселя Гасанова под стражу, писал «МК-Урал».
Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга добавил, что в марте 2025 года Марсель Гасанов публично, в грубой неприличной форме оскорбил сотрудника пенитенциарного учреждения, неоднократно высказал в адрес должностного лица угрозы применения насилия.
В ходе следственных действий было допрошено порядка 30 свидетелей, проведён обыск по месту жительства фигуранта, в ходе которого изъяты охолощённый автомат и охотничий нож.
«Гражданин, в определённых кругах более известен по прозвищам “Марсель Махачкалинский” или “Марс”, неоднократно уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям “разбой” и “незаконный оборот оружия и боеприпасов”, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.