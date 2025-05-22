Новосибирскому депутату Украинцеву в очередной раз продлили срок ареста

Депутат горсовета Игорь Украинцев обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), за что ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Следствие считает, что он получил взятку 3,5 млн руб. от главы строительного холдинга «Стрижи» Игоря Белокобыльского. Деньги предназначались за лоббирование интересов бизнеса. По версии обвинения, когда предприниматель перестал платить, депутат якобы организовал митинги с критикой стройфирмы, выложил в своих соцсетях негативную информацию о ней.