В Вышнем Волочке задержали подростков за попытку поджечь здание Минобороны

Подросток 2011 года рождения самостоятельно изготовил в нежилой постройке в Вышнем Волочке зажигательные устройства, второй обвиняемый через мессенджер получил сведения о местонахождении в Вышневолоцком городском округе уже изготовленных зажигательных устройств. «Осуществить задуманное им не удалось, так как противоправная деятельность фигурантов была пресечена следователями Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками регионального ФСБ», — добавила Павлова.