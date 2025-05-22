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В Вышнем Волочке задержали подростков за попытку поджечь здание Минобороны

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Двое подростков — сторонников идей неонацизма — задержаны за попытку поджога одного из зданий Минобороны в Вышнем Волочке Тверской области перед празднованием 9 Мая. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«В городе Вышний Волочек задержаны два сторонника идеологии массовых убийств и неонацизма, граждане России 2008 и 2011 годов рождения, осуществлявшие по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подготовку поджогов одного из зданий Минобороны России», — сообщили в ЦОС.

«По версии следствия, двое несовершеннолетних жителей Тверской области, получив посредством мессенджера соответствующие указания от украинских кураторов планировали в преддверии празднования Дня Победы совершить террористический акт путем поджога одного из зданий Министерства обороны РФ», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Тверской области Валерия Павлова.

Подросток 2011 года рождения самостоятельно изготовил в нежилой постройке в Вышнем Волочке зажигательные устройства, второй обвиняемый через мессенджер получил сведения о местонахождении в Вышневолоцком городском округе уже изготовленных зажигательных устройств. «Осуществить задуманное им не удалось, так как противоправная деятельность фигурантов была пресечена следователями Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками регионального ФСБ», — добавила Павлова.

«В адресах проживания и в оборудованном ими схроне изъяты самодельные зажигательные устройства», — отметили в ЦОС ФСБ.

В отношении подростков следственным управлением СК по Тверской области возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ, судом удовлетворено ходатайство о заключении их под стражу.