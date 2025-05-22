Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодой водитель «восьмерки» сбил 11-летнего велосипедиста в Самаре днем 21 мая

Это случилось в среду в Железнодорожном районе города. Ребенка госпитализировали.

Это случилось в среду в Железнодорожном районе города. Ребенка госпитализировали. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.

18-летний парень на «восьмерке» ехал по двору вдоль панельной пятиэтажки на улице Партизанской, 152. Там же врезался в 11-летнего мальчика на велосипеде. Последнего после столкновения отвезли в больницу.

Всего 21 мая в Самарской области зарегистрировали четыре ДТП с четырьмя пострадавшими и 369 нарушений ПДД. До этого писали, что в губернии осудят подростка, который на электросамокате сбил 73-летнюю пенсионерку.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!