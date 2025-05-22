Молодой водитель «восьмерки» сбил 11-летнего велосипедиста в Самаре днем 21 мая

Это случилось в среду в Железнодорожном районе города. Ребенка госпитализировали. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.
18-летний парень на «восьмерке» ехал по двору вдоль панельной пятиэтажки на улице Партизанской, 152. Там же врезался в 11-летнего мальчика на велосипеде. Последнего после столкновения отвезли в больницу.
Всего 21 мая в Самарской области зарегистрировали четыре ДТП с четырьмя пострадавшими и 369 нарушений ПДД. До этого писали, что в губернии осудят подростка, который на электросамокате сбил 73-летнюю пенсионерку.
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