В Башкирии 31-летний монтажник насмерть разбился на территории элеватора

В Мелеузовском районе Башкирии трагически оборвалась жизнь 31-летнего молодого человека. Мужчина погиб на работе, сорвавшись с высоты.
Как сообщает республиканская Гострудинспекция, трагедия произошла на территории силосного корпуса Зирганского элеватора. Мужчина демонтировал стяжки пола надсилосного этажа, но сорвался с 36-метровой высоты вниз и умер от тяжелых травм.
— В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, — добавили в надзорном ведомстве.
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