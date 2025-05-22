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В Башкирии 31-летний монтажник насмерть разбился на территории элеватора

В Мелеузовском районе монтажник упал с высоты 36 метров.

Источник: Комсомольская правда

В Мелеузовском районе Башкирии трагически оборвалась жизнь 31-летнего молодого человека. Мужчина погиб на работе, сорвавшись с высоты.

Как сообщает республиканская Гострудинспекция, трагедия произошла на территории силосного корпуса Зирганского элеватора. Мужчина демонтировал стяжки пола надсилосного этажа, но сорвался с 36-метровой высоты вниз и умер от тяжелых травм.

— В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, — добавили в надзорном ведомстве.

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