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В Самарской области осудили на 1,3 года 39-летнего организатора наркопритона

В Тольятти правоохранители расследовали дело об организации наркопритона.

В Тольятти правоохранители расследовали дело об организации наркопритона. Подробностями поделились в региональном ГУ МВД.

Стало известно, что 39-летний мужчина устроил в собственной квартире притон — приглашал туда людей для употребления наркотиков.

Квартира находилась на улцие Механизаторов. Там прошел обыск, при котором нашли запрещенные вещества.

В итоге было заведено уголовное дело по статье 232 УК РФ. А недавно суд вынес приговор, согласно которому мужчина получил ограничение свободы на 1 год и 3 месяца.

Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».