В Самарской области осудили на 1,3 года 39-летнего организатора наркопритона

В Тольятти правоохранители расследовали дело об организации наркопритона. Подробностями поделились в региональном ГУ МВД.
Стало известно, что 39-летний мужчина устроил в собственной квартире притон — приглашал туда людей для употребления наркотиков.
Квартира находилась на улцие Механизаторов. Там прошел обыск, при котором нашли запрещенные вещества.
В итоге было заведено уголовное дело по статье 232 УК РФ. А недавно суд вынес приговор, согласно которому мужчина получил ограничение свободы на 1 год и 3 месяца.
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