Водитель «Гранты» врезался в пенсионера на «Харли» в Самарской области 21 мая

Авария произошла в среду днем в Жигулевске. Владельцу мотоцикла потребовалась помощь медиков, объяснили в региональном ГУ МВД.
42-летний мужчина на «Гранте» выезжал со стороны четырехэтажного кирпичного здания на улице Никитинской, 1. Там не уступил дорогу и столкнулся с 74-летним пенсионером на Harley Davidson.
Последнему после инцидента назначили амбулаторное лечение. В тот же день в Железнодорожном районе Самары 18-летний парень на «восьмерке» сбил 11-летнего велосипедиста. Ребенка отвезли в больницу.
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