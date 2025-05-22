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В Ростове судят высокопоставленного сотрудника РЖД

В Ростове-на-Дону началось судебное разбирательство по делу Андрея Касимова, начальника Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству РЖД.

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает портал DonDay.

21 мая в Ленинском районном суде прошло заседание. По версии следствия, Касимов злоупотребил служебным положением. Он подписал акт о готовности участка железной дороги, хотя знал о нарушениях. Это касается первого этапа реконструкции Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги..

Объем невыполненных работ оценивается в 35 миллионов рублей. Следствие утверждает, что Касимов стремился сократить объем своей работы и получить дополнительные выплаты за интенсивность и высокое качество труда. В результате ему выплатили 116 тысяч рублей.

Касимова отправили под домашний арест до 6 ноября.