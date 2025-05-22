В Ростове судят высокопоставленного сотрудника РЖД

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает портал DonDay.
21 мая в Ленинском районном суде прошло заседание. По версии следствия, Касимов злоупотребил служебным положением. Он подписал акт о готовности участка железной дороги, хотя знал о нарушениях. Это касается первого этапа реконструкции Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги..
Объем невыполненных работ оценивается в 35 миллионов рублей. Следствие утверждает, что Касимов стремился сократить объем своей работы и получить дополнительные выплаты за интенсивность и высокое качество труда. В результате ему выплатили 116 тысяч рублей.
Касимова отправили под домашний арест до 6 ноября.