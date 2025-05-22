В Самаре вскрыли мошенничество на 131 млн рублей на проекте «Оздоровление Волги»

В Самарской области правоохранители закончили расследование дела о крупном мошенничестве. Подробностями поделились в региональном ГУ МВД.
Стало известно, что одна из компаний выиграла тендер на ремонт очистных сооружений в Самаре.
По договору, фирма должна была закупить технику у определенного производителя, однако пренебрегла этим в своих целях и закупила более дешевое оборудование.
Областное УФСБ выявило факт мошенничества, было заведено уголовное дело.
Специалисты подтвердили, что оборудование не годится для целей, поставленных перед компанией.
В итоге руководители фирмы нанесли городскому бюджету ущерб в 131 807 501 рублей.
На данный момент дело передано в суд.
Больше новостей о Самаре и области читайте в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».