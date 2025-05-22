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В Самаре вскрыли мошенничество на 131 млн рублей на проекте «Оздоровление Волги»

В Самарской области правоохранители закончили расследование дела о крупном мошенничестве.

В Самарской области правоохранители закончили расследование дела о крупном мошенничестве. Подробностями поделились в региональном ГУ МВД.

Стало известно, что одна из компаний выиграла тендер на ремонт очистных сооружений в Самаре.

По договору, фирма должна была закупить технику у определенного производителя, однако пренебрегла этим в своих целях и закупила более дешевое оборудование.

Областное УФСБ выявило факт мошенничества, было заведено уголовное дело.

Специалисты подтвердили, что оборудование не годится для целей, поставленных перед компанией.

В итоге руководители фирмы нанесли городскому бюджету ущерб в 131 807 501 рублей.

На данный момент дело передано в суд.

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