Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске трамвай столкнулся с грузовиком

В Металлургическом районе Челябинска после ДТП заблокировано движение трамваев.

Источник: ЧелябГЭТ

В Челябинске днем 22 мая в ДТП попали трамвай и грузовик. Авария произошла на перекрестке шоссе Металлургов, улиц Жукова и 50-летия ВЛКСМ. Инцидент сняла камера наружного наблюдения.

На кадрах видно, что водитель самосвала собирается свернуть на перекрестке, а трамвай бодро трогается с остановки.

Затормозить не успевает ни грузовик, ни вагон, происходит столкновение.

Тяжелый грузовик силой удара сдвигает в сторону, на асфальт сыплются осколки.

После аварии движение трамваев оказалось заблокировано в обоих направлениях.

— Движение организовано по схеме ЦХП-Коксохим, со стороны города — до Першино, — сообщили в «ЧелябГЭТ».

В ГАИ Челябинска обещали прокомментировать инцидент позднее.