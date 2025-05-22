В Челябинске трамвай столкнулся с грузовиком

В Челябинске днем 22 мая в ДТП попали трамвай и грузовик. Авария произошла на перекрестке шоссе Металлургов, улиц Жукова и 50-летия ВЛКСМ. Инцидент сняла камера наружного наблюдения.
На кадрах видно, что водитель самосвала собирается свернуть на перекрестке, а трамвай бодро трогается с остановки.
Затормозить не успевает ни грузовик, ни вагон, происходит столкновение.
Тяжелый грузовик силой удара сдвигает в сторону, на асфальт сыплются осколки.
После аварии движение трамваев оказалось заблокировано в обоих направлениях.
— Движение организовано по схеме ЦХП-Коксохим, со стороны города — до Першино, — сообщили в «ЧелябГЭТ».
В ГАИ Челябинска обещали прокомментировать инцидент позднее.