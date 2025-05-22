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В Тверской области задержаны подростки, готовившие теракт к 9 Мая

В Тверской области следственными органами были задержаны два подростка по подозрению в подготовке террористического акта. По версии СК РФ, они действовали по указанию куратора из Украины и планировали поджог здания Минобороны накануне 80-летия Победы. Обнаружены самодельные зажигательные устройства и переписка с куратором.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Следственные органы СК РФ по Тверской области возбудили уголовные дела в отношении двух несовершеннолетних — 2008 и 2011 годов рождения. Им предъявлены обвинения по статьям «Приготовление к совершению террористического акта» и «Участие в деятельности террористической организации» (ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса).

Как следует из материалов следствия, подростки действовали по заданию куратора, связанного с украинскими спецслужбами. Через мессенджер они получили указание совершить поджог одного из зданий Министерства обороны в городе Вышний Волочек накануне празднования 9 Мая, когда будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Один из подозреваемых изготовил несколько самодельных зажигательных устройств в одном из нежилых помещений города. Второй получил информацию о месте их хранения и должен был помочь в реализации плана. Однако правоохранительные органы пресекли преступную деятельность до её завершения.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых и в оборудованном ими тайнике были изъяты изготовленные устройства. Кроме того, в одном из мобильных телефонов обнаружены переписка с куратором и видеозаписи, связанные с разведкой объекта нападения.

Обоим фигурантам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства подготовки преступления, а также возможная причастность других лиц к данной деятельности.