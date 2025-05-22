Житель Минусинска предстанет перед судом за гибель молодой матери в громком ДТП

Трагедия произошла в ноябре 2024 года в Минусинском районе, когда 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон автомобиля, принадлежащего его знакомому, чтобы доехать до магазина.
Во время поездки угонщик значительно превысил скорость и, не справившись с управлением на повороте, пересек разделительную полосу и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с другим автомобилем.
В результате столкновения 20-летняя пассажирка встречного автомобиля, являющаяся матерью новорожденного ребенка, скончалась на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир получили серьезные травмы.
Виновник ДТП признал свою вину лишь частично, утверждая, что не помнит превышения скорости и не ожидал увидеть автомобиль на встречной полосе.
Прокуратура предъявила обвинение в угоне транспортного средства (статья 166, часть 1 УК РФ) и нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (статья 264, часть 4, пункт «а» УК РФ). Дело будет рассматриваться в Минусинском городском суде.
В рамках судебного процесса также будут рассмотрены исковые заявления от пострадавших с требованием о компенсации морального вреда на общую сумму 2,3 миллиона рублей.