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Житель Минусинска предстанет перед судом за гибель молодой матери в громком ДТП

Водитель предстанет перед судом за гибель молодой матери в ДТП. Усугубляет его вину то, что машина, которой он управлял, была угнана, а сам он был пьян и ехал за «добавкой».

Источник: AP 2024

Трагедия произошла в ноябре 2024 года в Минусинском районе, когда 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон автомобиля, принадлежащего его знакомому, чтобы доехать до магазина.

Во время поездки угонщик значительно превысил скорость и, не справившись с управлением на повороте, пересек разделительную полосу и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с другим автомобилем.

В результате столкновения 20-летняя пассажирка встречного автомобиля, являющаяся матерью новорожденного ребенка, скончалась на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир получили серьезные травмы.

Виновник ДТП признал свою вину лишь частично, утверждая, что не помнит превышения скорости и не ожидал увидеть автомобиль на встречной полосе.

Прокуратура предъявила обвинение в угоне транспортного средства (статья 166, часть 1 УК РФ) и нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (статья 264, часть 4, пункт «а» УК РФ). Дело будет рассматриваться в Минусинском городском суде.

В рамках судебного процесса также будут рассмотрены исковые заявления от пострадавших с требованием о компенсации морального вреда на общую сумму 2,3 миллиона рублей.