Прокуратура Владивостока оспорит мягкий приговор мошеннику из «Примводоканала»

Сумма ущерба, причинённого «Примводоканалу» по мошеннической схеме, превысила 2 миллиона рублей, и осуждённый до сих пор ничего не предпринял, чтобы его возместить. Поэтому прокуратура Первореченского района Владивостока, ориентировавшая суд на наказание в виде реального лишения свободы, будет оспаривать приговор как слишком мягкий.
Преступную схему бывший руководитель реализовывал с апреля 2015 года по август 2021 года. Он пополнил штат подразделения фиктивными сотрудниками, которые получали зарплату, но фактически трудовую деятельность не осуществляли. Таким образом мошенник выводил средства предприятия и присваивал их себе. Эти действия квалифицированы как мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Заниматься учётом личного состава на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства осуждённому тоже запретили — на два года.
Подобную схему недавно выявили на другом жилищно-коммунальном предприятии Приморья — «Приморском экологическом операторе». Его гендиректор подсобил приятелю, фиктивно трудоустроив его на должность замначальника управления по эксплуатации инфраструктуры. Но зарплату сотрудник получал настоящую, успев получить за удачное знакомство с гендиректором 604 тысячи рублей, пока схему не раскрыли прокуратура с ФСБ. «Приморский экологический оператор» тем временем находится на грани банкротства и несколько лет выживает за счёт субсидий.