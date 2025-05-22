Прокуратура Владивостока оспорит мягкий приговор мошеннику из «Примводоканала»

Подобную схему недавно выявили на другом жилищно-коммунальном предприятии Приморья — «Приморском экологическом операторе». Его гендиректор подсобил приятелю, фиктивно трудоустроив его на должность замначальника управления по эксплуатации инфраструктуры. Но зарплату сотрудник получал настоящую, успев получить за удачное знакомство с гендиректором 604 тысячи рублей, пока схему не раскрыли прокуратура с ФСБ. «Приморский экологический оператор» тем временем находится на грани банкротства и несколько лет выживает за счёт субсидий.