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На окраине Воронежа «Лада Гранта» врезалась в деревья

В Воронеже пострадал водитель «Лады Гранта», врезавшийся в деревья.

Источник: ГАИ Воронежской области

Воронежские автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии с пострадавшим, которая произошла вечером 21 мая в Советском районе.

Примерно в 18.05 на ул. Тенистой, по предварительным данным дорожной полиции, 36-летний водитель «Лады Гранта», следовавший со стороны ул. Чуйской в направлении ул. Октябрьской, не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина врезалась в несколько деревьев.

Водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу.

За 21 мая в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 132 ДТП, в них пострадали 11 человек.