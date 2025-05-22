На окраине Воронежа «Лада Гранта» врезалась в деревья

Воронежские автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии с пострадавшим, которая произошла вечером 21 мая в Советском районе.
Примерно в 18.05 на ул. Тенистой, по предварительным данным дорожной полиции, 36-летний водитель «Лады Гранта», следовавший со стороны ул. Чуйской в направлении ул. Октябрьской, не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина врезалась в несколько деревьев.
Водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу.
За 21 мая в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 132 ДТП, в них пострадали 11 человек.