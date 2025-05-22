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В Омске из пункта выдачи пропали товары на десятки тысяч рублей

Из пункта выдачи заказов на улице 3-й Молодежной, что в Октябрьском административном округе, пропали товары на сумму 48,7 тысячи рублей.

Источник: Shutterstock

Как рассказали в четверг, 22 мая 2025 года, в правоохранительных органах, подозрение пало на 20-летнюю сотрудницу, которая проходила стажировку, но была уволена из-за жалоб клиентов.

«Заявитель, просматривая записи камер видеонаблюдения, выяснил, что работница систематически присваивала себе неоплаченные товары — как свои, так и других покупателей маркетплейса. В числе похищенного: одежда, обувь, украшения, постельные принадлежности и другое имущество», — говорится в официальном сообщении.

На допросе также выяснилось, что подозреваемая не оформляла возвраты покупателей, а присваивала товары, а также заказывала вещи из своего личного кабинета и забирала, не оформляя на пункте выдачи.

Позиция подозреваемой не представлена. Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате, за что предусмотрено до 2 лет лишения свободы.