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В Астане троих человек приговорили к 9 годам тюрьмы за хранение мефедрона и марихуаны с целью сбыта

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор в отношении троих подсудимых — Р., М. и К., обвиняемых в хранении психотропных веществ с целью сбыта, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: EL.kz

Согласно материалам дела, обвиняемые в подъезде жилого дома, действуя группой по предварительному сговору, хранили 29 свёртков с аналогом психотропного вещества мефедрон. Общий вес изъятого — 27,89 грамма, что квалифицируется как особо крупный размер.

В тот же день при обыске в квартире у тех же лиц обнаружены:

— 912,37 г мефедрона,

— 390,58 г высушенной марихуаны,

— 77,9 г смолы каннабиса.

Кроме того, при личном досмотре у подсудимого Р. было изъято ещё 1,03 г мефедрона, который, по его словам, он хранил без цели сбыта.

В ходе судебного разбирательства:

— Прокурор поддержал обвинение.

— Подсудимые М. и К. свою вину не признали.

— Подсудимый Р. вину признал частично.

Суд признал виновными:

— М. и К. — по ч.3 ст. 297 УК РК (незаконное хранение с целью сбыта психотропных веществ в составе группы лиц) и приговорил к 9 годам лишения свободы.

— Р. — по ч.3 ст. 297 и ч.3 ст. 296 УК РК (в том числе хранение без цели сбыта) и также назначил 9 лет лишения свободы.

Смягчающих и отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.