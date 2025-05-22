В Астане троих человек приговорили к 9 годам тюрьмы за хранение мефедрона и марихуаны с целью сбыта

Согласно материалам дела, обвиняемые в подъезде жилого дома, действуя группой по предварительному сговору, хранили 29 свёртков с аналогом психотропного вещества мефедрон. Общий вес изъятого — 27,89 грамма, что квалифицируется как особо крупный размер.
В тот же день при обыске в квартире у тех же лиц обнаружены:
— 912,37 г мефедрона,
— 390,58 г высушенной марихуаны,
— 77,9 г смолы каннабиса.
Кроме того, при личном досмотре у подсудимого Р. было изъято ещё 1,03 г мефедрона, который, по его словам, он хранил без цели сбыта.
В ходе судебного разбирательства:
— Прокурор поддержал обвинение.
— Подсудимые М. и К. свою вину не признали.
— Подсудимый Р. вину признал частично.
Суд признал виновными:
— М. и К. — по ч.3 ст. 297 УК РК (незаконное хранение с целью сбыта психотропных веществ в составе группы лиц) и приговорил к 9 годам лишения свободы.
— Р. — по ч.3 ст. 297 и ч.3 ст. 296 УК РК (в том числе хранение без цели сбыта) и также назначил 9 лет лишения свободы.
Смягчающих и отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.