ГАИ Башкирии объявила спецоперацию на дорогах

На дорогах Башкирии началась специальные операция ГАИ «Встречная полоса». Как пояснили в ведомстве, профилактические мероприятия направлены на снижение аварийности, связанной с опасными маневрами. Как показывают данные анализа ДТП, около 25% всех погибших в становятся жертвами аварий, вызванных выездом на встречную полосу или неправильным выполнением обгона.