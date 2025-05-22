ГАИ Башкирии объявила спецоперацию на дорогах

На дорогах Башкирии началась специальные операция ГАИ «Встречная полоса». Как пояснили в ведомстве, профилактические мероприятия направлены на снижение аварийности, связанной с опасными маневрами. Как показывают данные анализа ДТП, около 25% всех погибших в становятся жертвами аварий, вызванных выездом на встречную полосу или неправильным выполнением обгона.
— В течение недели инспекторы ГИБДД усилят контроль на наиболее аварийно-опасных участках дорог, где часто происходят подобные нарушения. Основная цель — предотвращение ДТП с тяжелыми последствиями, которые характерны для случаев неправильного обгона или выезда на полосу встречного движения, — пояснили в Госавтоинспекции.
Сотрудники ведомства обращаются к водителям с призывом проявлять особую осторожность при выполнении подобных маневров. Особенно это касается случаев перевозки детей.
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