Выдумал ДТП: тольяттинец отдал аферисту 500 млн рублей, чтобы спасти дочь

Мошенник связался с горожанином и рассказал об аварии, в которую якобы попала родственница. Возбуждено уголовное дело.
В региональном главке уточнили: собеседник начал запугивать тольяттинца потенциальными последствиями и напомнил о возможной ответственности за ДТП. В итоге пенсионер согласился передать приличную сумму.
Далее уточнил адрес. Затем к нему заехал незнакомец в роли юриста. С тем поделился 500 млн рублей. После этого местный набрал дочь и понял, что та в аварию не попадала. Пострадавший обратился за помощью к правоохранителям.
На днях другой аферист представился знакомой самарчанки и украл у нее все сбережения.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!