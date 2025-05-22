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Выдумал ДТП: тольяттинец отдал аферисту 500 млн рублей, чтобы спасти дочь

Мошенник связался с горожанином и рассказал об аварии, в которую якобы попала родственница. Возбуждено уголовное дело.

Мошенник связался с горожанином и рассказал об аварии, в которую якобы попала родственница. Возбуждено уголовное дело.

В региональном главке уточнили: собеседник начал запугивать тольяттинца потенциальными последствиями и напомнил о возможной ответственности за ДТП. В итоге пенсионер согласился передать приличную сумму.

Далее уточнил адрес. Затем к нему заехал незнакомец в роли юриста. С тем поделился 500 млн рублей. После этого местный набрал дочь и понял, что та в аварию не попадала. Пострадавший обратился за помощью к правоохранителям.

На днях другой аферист представился знакомой самарчанки и украл у нее все сбережения.

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