Застройщика в Ростове заподозрили в мошенничестве на 200 млн рублей

Застройщика в Ростове-на-Дону заподозрили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на более чем 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Предварительно, с 2023 по 2024 год директор строительной организации заключил с договоры подряда на возведение частных жилых домов, но свои обязательства так и не выполнил. В итоге обманутые потерпевшие потеряли деньги.
— К этому моменту подозреваемый задержан, его взяли под стражу, — рассказали в СК.
Также в рамках следствия на причастность к преступлению проверяют других сотрудников строительной фирмы.
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