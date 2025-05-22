Бывшего руководителя омского Красного Креста заключили под стражу

Сегодня в Кировском районном суде был вынесен приговор бывшему руководителю омского отделения «Российского Красного Креста» Алексею Козоченко. Его признали виновным в мошенничестве. Экс-руководитель омского Красного Креста незаконно присвоил себе более 6 миллионов рублей. Его осудили на 3 года.
Суд установил, что бывший руководитель омского Красного Креста весной и летом 2022 года незаконно получал деньги от «Религиозной Ассоциации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России». Они предназначались для помощи погорельцам, в тот год сразу несколько населенных пунктов региона пострадали от сильных пожаров, а также беженцам из Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик. Общая сумма — свыше 6 миллионов рублей. После этого руководитель омского Красного Креста сложил с себя полномочия.
Экс-руководителя признали виновным по статье «Мошенничество». Суд назначил Алексею Козоченко 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С наказанием сам он оказался не согласен. Под стражу бывшего руководителя омского Красного Креста взяли прямо в зале суда.
Также суд обязал его выплатить религиозной организации более 6,2 млн рублей.