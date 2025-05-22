Бывшего руководителя омского Красного Креста заключили под стражу

Суд установил, что бывший руководитель омского Красного Креста весной и летом 2022 года незаконно получал деньги от «Религиозной Ассоциации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России». Они предназначались для помощи погорельцам, в тот год сразу несколько населенных пунктов региона пострадали от сильных пожаров, а также беженцам из Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик. Общая сумма — свыше 6 миллионов рублей. После этого руководитель омского Красного Креста сложил с себя полномочия.